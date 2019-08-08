لعنة الإخوان وانتفاضة ضد الحمدين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز: لعنة الإخوان تصيب مرشحين ديمقراطيين للرئاسة الأمريكية، واعتقال ناشطات قطريات.. انتفاضة نسوية ضد "الحمدين"، وبومبيو يثني على انضمام بريطانيا لبعثة تأمين هرمز، والجنسية التركية حيلة الإيرانيين للالتفاف على العقوبات، والبحرية الأمريكية تحذر السفن التجارية من التهديدات الإيرانية، وبومبيو يشيد بجهود السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية.

كما تتابعون أيضا: مخابرات قطر وراء التصعيد الإرهابي بمرزق الليبية، وواشنطن تشترط حل "قضايا عالقة" لرفع السودان من الإرهاب، وكريم واد يزعزع استقرار السنغال بإيعاز الدوحة، والدول الكبرى تجدد دعمها لـ"مستقبل آمن" لكل اليمنيين، وصحف فرنسية: "مورو" بوابة الإخوان لاختطاف تونس، والتحالف العربي يتابع بقلق تطورات الأحداث في عدن، وكشمير.. إقليم مشتعل بين الهند وباكستان منذ 7 عقود.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: حظر هواوي يجدد الصراع بين واشنطن وبكين، والصين تعاقب ترامب بخفض وارداتها من السلع الأمريكية 19%، وغلاء المعيشة في إيران يرتفع إلى 100% خلال 4 أشهر، وواشنطن ولندن على أعتاب اتفاق تجاري تاريخي.

وإلى الملاعب: توتنهام يتوصل إلى اتفاق لضم لو سيلسو من ريال بيتيس، أما في التكنولوجيا تتابعون: 7 خطوات لتحميل الملفات والعثور عليها في آيفون.. تعرف عليها.

وفي الفن: 10 أسرار عن "فاست آند فيوريوس".. مقتبس من مقال ونهايتان للجزء الثاني، أما في المنوعات: "الذهب الأحمر" الإيطالي على طريق الاغتسال من السخرة والمافيا.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 8 أغسطس/آب 2019.

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