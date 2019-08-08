شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: على السفن التجارية إبلاغنا بنقاط توقفها في الخليج مسبقاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)
أعلنت الإدارة البحرية الأمريكية في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية، أنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.
وقالت المذكرة الصادرة أمس (الأربعاء): «الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية».
وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.
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