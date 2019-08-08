بيان تحذيري من المتحدث العسكري

كتب: ضياء السقا نوه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أنه اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم، تقوم القوات الجوية بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت.

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