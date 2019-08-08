كتب: ضياء السقا
نوه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أنه اعتباراً من الساعة 12 ظهر اليوم، تقوم القوات الجوية بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان تحذيري من المتحدث العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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