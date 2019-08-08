عقيص: باسيل خرج منذ زمن بعيد من اتفاق معراب ونكث ببنوده

اعتبر عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خرج منذ زمن بعيد من اتفاق ​معراب​ ونكث ببنوده"، سائلا "هل ما زال باسيل في اتفاق معراب؟".

ولفت في حديث اذاعي إلى انه "إذا كان هناك من يعطي مهلة فستكون ​القوات اللبنانية​، ولكنها لا تتعامل في ال​سياسة​ مع الحلفاء ولا مع الخصوم بهذا المنطق العدائي، وهي تعود الى مسببات الاتفاق والظروف التي أحاطت بعقده"، وشدد "على ان القوات ما زالت ترى أن ​المصالحة المسيحية​ ضرورة مسيحية ووطنية، وليس من المفروض أن تكون خاضعة لمزاجية شخص يحاول في لحظة سياسية تحقيق مكاسب وتسجيل نقاط بهدف فتح المعركة الرئاسية باكرا".

وأشار "الى ان رئيس التيار الحر لم يترك جهة سياسية من دون افتعال مشكلة معها، إن كانت القوات او ​الحزب الاشتراكي​ او ​المستقبل​ او الرئيس بري"، مستغربا "الى اين يمكن هذا الخطاب ان يوصل، في ظرف نحتاج الى ان نكون صفا واحدا ويدا واحدة في لبنان لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​".

ورأى ان "هذه المهلة مردودة الى مطلقها، ونحن نعتبر ان اتفاق معراب مصالحة بين حزبين تناحرا أثناء الحرب، ونحن طوينا صفحة الحرب هو لم يطوها، نحن خرجنا من أدبيات الحرب وهو مستنقع فيها"، مشيرا "الى انه عندما يحكى عن اتفاق بين جانبين يجب ان يكون هناك حد أدنى من الأمور التي توحد بينهما، ونحن نرى ان باسيل يمعن في ابعاد نفسه وتياره عن أي حزب وأي جهة سياسية".