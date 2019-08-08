فادي الجميل: أبو فاعور وعدنا بتصحيح موضوع ضريبة الـ 3 بالمئة على المواد الاولية

أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل أن "هناك اهتمام بالصناعة أكثر من قبل، ويتم التعامل مع القطاع كقضية وطنية والرئيس ميشال عون ركز على أهمية القطاعات الإنتاجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مرر بموضوع التشريع الضريبي اول بند، ورئيس الحكومة سعد الحريري يركز على أهمية القطاع الصناعي".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجميل أن "أكبر مشكلة في لبنان هي البطالة وقلة السيولة، واذا هناك نقص سيولة يمكن أن نصدر من جهة ونخفف وارداتنا من جهة اخرى".
ولفت الى أن "العشرين مليار يمكن أن نخفضهم مليارين أو ثلاثة عبر صناعتنا، ونخفض العجز بالميزان التجاري".
وأكد أن "المجلس الاعلى للجمارك أقر 3 بالمئة على الإستيراد ولكن مجلس النواب أقر قانو ن الـ 3 بالمئة على ألا تطال هذه الضريبة المواد الأولية".
ولفت الجميل الى "اننا اخذنا وعدا من وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي يتابع الموضوع مع وزير المالية، ليتم اتخذ اجراء تصحيحي للامر".
وأوضح "أننا نعاني من اكلاف والاكلاف لا يمكن معالجتها"، مشيراً الى "أننا موعودين بتدبير أو إحراء لمعالجة هذا الامر وبأسعر وقت سيتم تدبير الامر".
وشدد على أن "هذا القرار سيأخذه رئيس الحكومة ويصدر تفسير حوله".
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