حاصباني: اهداف التنمية المستدامة وجدت ليكون في كل العالم مساواة وعدالة

اشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الى ان اهداف التنمية المستدامة وجدت ليكون في كل العالم مساواة وعدالة وبيئة نظيفة ومستوى متقدم في الصحة والتعليم وحياة يعيشها أفراد المجتمع بسلام وتعاون. ولفت الى ان وضعت هذه الأهداف ليكون العالم مكانا افضل في حلول العام 2030.
وفي كلمة له في مؤتمر "يوم الشباب العالمي - 2019" في الاسكوا، لفت حاصباني الى انه بعد هذه الفترة ستكونون ايها الشباب مسؤولين في المجتمع، ان كان في سوق العمل او المراكز العامة او عالم الأكاديميا والأبحاث، وسيكون هذا العالم عالمكم، فلا بد ان تكونوا مشاركين في صناعته من الان.
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