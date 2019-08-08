كنعان: لجنة المال أقرت مشروع تمويل شبكة الصرف الصحي في وادي قاديشا

أعلن رئي سلجنة ​المال​ و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ان "اللجنة اقرت مشروع تمويل شبكة ​الصرف الصحي​ في ​وادي قاديشا​ والتي تشمل محطات في اقضية بشري و​البترون​ والضنيه و​الكورة​ كما اعتماد اضافي ب ٩٤،٤ مليون ​دولار​ لاستكمال مشاريع وصلة مارشعيا - العطشانة - عين علق-المتن السريع-روميه-بيت مري-عين سعاده وطريق بعبدات- المتين-بشلاماوسراي صور وقصر عدل ​النبطية​ و​مياه الشفة​ في ​الهرمل​ وطريق اهمج-اللقلوق ودرعون-حريصا".

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