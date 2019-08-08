تعميم صورة موقوف بجرم سرقة من داخل سيارات ومن محلات تجارية في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بواسطة الكسر والخلع، إضافةً الى سرقة دراجات آلية في بيروت والضاحية الجنوبية، نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية الفاعل _الذي ظهر في عددٍ من تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يقوم بأعمال السرقة من داخل السيارات والمحال التجارية_ وتوقيفه، ويدعى: ح. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
وعممت المديرية صورته بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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