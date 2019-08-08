علّق رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ على يوم ​الصناعة​ الوطنية قائلا: "صناعة قويّة... ل​اقتصاد​ قوي. صناعة قويّة... لفرص عمل أكثر. صناعة قويّة... لاستيعاب الخرّيجين اللبنانيين. صناعة قويّة... لجمهوريّة قويّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بيوم الصناعة الوطنية: صناعة قويّة لجمهوريّة قويّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.