وفد من حركة امل جال على عدد من مكاتب المراجع الدينية في مكة المكرمة

جال وفد بعثة ​حركة امل​ في ​موسم الحج​ على عدد من مكاتب المراجع الدينية في ​مكة المكرمة​ وضم الوفد عضو هيئة الرئاسة في حركة امل الدكتور ​قبلان قبلان​، المسؤول الثقافي المركزي لحركة امل مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​، المسؤول الثقافي لإقليم الجنوب السيد ربيع ناصر، مدير عام الشباب والرياضة ​زيد خيامي​، مرشد حملة الرسالة الشيخ سلمان دهيني وعدد من القيادات الحركية.

وزار الوفد ممثلية المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، وكان بإستقبالهم الوكيل الشرعي المطلق السيد ​جواد الشهرستاني​ وبحضور ممثل المرجعية في لبنان السيد ​حامد الخفاف​. ونقل الحج قبلان تحيات دولة الرئيس ​نبيه بري​ وتمنياته بالصحة والعافية للمرجعية الرشيدة وبالخصوص سماحة السيد علي السيستاني.

وأشار الدكتور قبلان الى الاجواء العامة التي يعيشها لبنان في هذه الأيام، متخوفا من اشتداد الازمة اذا لم يبادر اهل السياسية الى التوافق من أجل لبنان لأننا جميعا نحتاج إلى استقرار البلد.

بدوره، رحب الشهرستاني بالوفد مثمنا الدور الرائد والمميز الذي يقوم به دولة الرئيس نبيه بري من أجل لبنان، متمنيا ان يتم الحجاج عامة واللبنانيون خاصة مناسكهم بصحة وعافية وسلامة.

Advertisements

كما زار الوفد ممثلية المرجع السيد محمد سعيد الحكيم وكان باستقباله السيد محمد حسين الحكيم وممثله في لبنان السيد حيدر الحكيم، الشيخ حسن عبدالله تحدث باسم الوفد مؤكدا العلاقة الوطيدة مع مرجعية السيد الحكيم حيث يحتاج المجتمع الى التوجيه الرشيد الذي يحفظ الامة من الضياع، ولفت الى أن الإمام القائد السيد ​موسى الصدر​ أرسى دعائم العلاقات الانسانية في لبنان وان تجربته أنموذج ايماني إنساني.

بالمقابل، رحب السيد الحكيم بالوفد متمنيا لحجاج لبنان حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وزار الوفد الرسمي للحركة مرجعية ​الشيخ بشير النجفي​ حيث كان في اسقباله ممثله العام الشيخ علي النجفي، كما زار الوفد ايضا ممثلية الشيخ ​محمد اسحاق الفياض​ واستقبله الشيخ محمود الفياض والسيد محمد علي بحر العلوم.