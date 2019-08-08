لجنة المرأة والطفل ناقشت اقتراحي قانونين لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من أصول المحاكمات

ناقشت لجنة "المرأة والطفل" النيابية برئاسة النائب عناية عز الدين اقتراحي قانونين مقدمين من النائب بولا يعقوبيان يتعلقان بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من أصول المحاكمات المدنية التي تجيز استعمال القوة بتسليم القاصر الى احد الوالدين".
وأشارت عز الدين الى أنه "من الاجدى أن ننظم الاقراح لكيفية تسليم القاصر بالطريقة الفضلى". اما القتراح الآخر فيتعلق بالحبس الإكراهي للأم.
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