تعميم صورة موقوف بجرم سرقة في بيروت والضاحية الجنوبية

اشار ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بواسطة الكسر والخلع، إضافةً الى سرقة دراجات آلية في ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية​. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد هوية الفاعل _الذي ظهر في عددٍ من تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يقوم بأعمال السرقة من داخل السيارات والمحال التجارية_ وتوقيفه، ويدعى: ح. ص. (مواليد عام 1983، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وقد عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.