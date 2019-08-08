سلطات أميركا تطلب من السفن التجارية إبلاغها بنقاط توقفها في الخليج مسبقا

أعلنت السلطات ​البحرية الأميركية​ في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية أنه "يتعين على ​السفن​ التجارية التي ترفع العلم الأميركي إرسال نقاط توقفها في ​مضيق هرمز​ ومياه ​الخليج​ للولايات المتحدة وسلطات ​البحرية البريطانية​".

وأوضحت السلطات في مذكرة أن "الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية".

وأكدت أنه "يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية وعمليات التجارة البحرية ببريطانيا في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب"، مشيرةً الى أنه "على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن".