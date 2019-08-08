أ.ف.ب: الاتفاق الأميركي التركي في شمال سوريا يريح الاكراد

أعرب مسؤول سياسي كردي كبير، عن ارتياحه للاتفاق الأميركي التركي الرامي إلى إقامة مركز عمليات مشتركة لشمال ​سوريا​، لكنه اعتبر أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غامضة.

وذكر المسؤول الكردي لوكالة فرانس برس ان "هذا الاتفاق قد يكون بداية أسلوب جديد، ولكن نحن نحتاج لمعرفة التفاصيل". كاشفا ان "سنقوم بتقييم الأمر حسب المعطيات والتفاصيل وليس اعتمادا على العنوان".

واتفقت ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​ الأربعاء على إقامة مركز عمليات مشتركة لإدارة التوترات بين المسلحين ​الأكراد​ و​القوات التركية​ في شمال سوريا.