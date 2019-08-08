إصابة خطيرة تهدد موسم بنعطية.. سيجري عملية جراحية بفرنسا

تعرض المهدي بنعطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق الدحيل القطري لإصابة خطيرة، على مستوى الركبة، خلال المباراة التي جمعت فريقه بالسد القطري، في إطار ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، تستوجب خضوعه لعملية جراحية.
وحسب تقارير إعلامية قطرية، اليوم الأربعاء، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها الدولي المغربي، أكدت تعرضه لتمزق في غضروف الركبة، ما يستوجب خضوعه لعملية جراحية عاجلة.
وأكدت المصادر ذاتها. أن اللاعب السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، سيرحل لفرنسا من أجل إجراء هذه العملية الجراحية، التي من المنتظر أن تغيبه لمدة طويلة عن المستطيل الأخضر.
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