هذه حقيقة تورط مغتصب وقاتل “حنان” في جريمة قتل ثانية بسجن العرجات

تداول نشطاء على شبككات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، بقوة، خبر جريمة قتل في سجن العرجات بسلا، بطلها السجين المتورط في جريمة اغتصاب وقتل الشابة حنان، قبل أيام، في العاصمة الرباط.
وفي ذات السياق، قالت مصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لـ”اليوم 24″ اليوم الخميس، إن الخبر المتداول حول هذه الواقعة لا أساس له من الصحة، مؤكدة عدم تسجيل أي جريمة قتل في سجن العرجات بسلا.
يشار إلى أن التفاعل مع الإشاعة التي انتشرت صباح اليوم الخميس، على شبطات التواصل الاجتماعي، كان واسعا، وأعاد للواجهة جريمة قتل الشابة حنان في العاصمة الرباط، حيث هزت جريمة الاعتداء عليها بشكل أدى لوفاتها موجة غضب وأخرجت فاعلين جمعويين للاحتجاج أمام البرلمان.
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