أسواق الخرفان.. عمدة الرباط يتابع قضائيا شخصين أضرا بمصالح المدينة

كشف نائب عمدة مدينة الرباط، لحسن العمراني، حجم المناورات والحيل التي تستخدم من أجل استيلاء بعض الأشخاص على الأسواق المؤقتة التي تقام لبيع الخرفان بمناسبة عيد الأضحى.

وقال العمراني إن جماعة الرباط أطلقت طلب عروض أول لفتح سوقين، فلم يسفر فتح الأظرفة الأول عن أي عرض ملائم.

وبعد إعادة إطلاق الطلب، جرى انتقاء ثلاثة عروض؛ اثنان منها يتجاوزان عتبة المليون درهم، وبعد الاتصال بصاحبيهما أعلنا تراجعهما، ما دفع العمدة، محمد صديقي، إلى متابعتهما قضائيا لإضرارهما بمصالح المدينة.

وقال العمراني إن إصرار المجلس على عدم الخضوع للمناورات، أثمر مجيء متعهدين اثنين لكراء السوقين المؤقتين، وذلك «بأحسن نتيجة ممكنة».