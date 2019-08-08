مفتتحا سجله التهديفي بنادي ضمك.. ياجور يجنب فريقه الخسارة أمام الإفريقي التونسي

ساهم المهاجم المغربي محسن ياجور، المنتقل حديثا إلى نادي ضمك السعودي، في نتيجة التعادل بهدف لمثله، التي خرج بها فريقه، أمس الأربعاء، في المباراة الودية التي جمعته بالإفريقي التونسي، ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم القادم.

ونجح ياجور في توقيع هدف ضمك الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المواجهة، وذلك بعد خمس دقائق على إحراز الفريق التونسي هدف التقدم، محرزا بذلك هدفه الأول رفقة فريقه الجديد الذي انضم إليه قبل أسابيع قليلة.

وكان الهداف السابق للرجاء الرياضي أهدر ركلة جزاء في مباراته الأولى مع الفريق السعودي، أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينجح في افتتاح سجله التهديفي مع الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي أمس الأربعاء.

يذكر أن ياجور انتقل إلى ضمك بعد موسمين قضاهما رفقة الفريق الأخضر، حقق خلالهما ثلاثة ألقاب، كأس العرش، والكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، والسوبر الإفريقي، كما توج هدافا للبطولة الاحترافية لموسمين على التوالي، علما أنه سيجاور في فريقه الجديد زميله السابق بالرجاء زكرياء حدراف.