سعيدة شرف: القضاء بيني وبين حساب “حمزة مون بيبي”.. وهذه حقيقة أصولي

أكدت الفنانة سعيدة شرف، ليلة أمس الأربعاء، أن القضاء هو الفيصل بينها وبين صاحب حساب “حمزة مون بيبي”، وذلك لأنه شكك في وطنيتها، واعتبرها انفصالية.

وشاركت سعيدة شرف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، منشورا تفند فيه اتهامها بتزوير محادثات ونسبها لحساب “حمزة مون بيبي” من جل تورطيه في قضية إساءة لها.

وكتبت شرف: “أنا أجيب نزولا عند طلب من يحبونني في الله وأجيب جمهوري فقط… سعيدة شرف ليست بذلك الغباء لتضحك على ذكائكم وتنزل سكرينات مفبركة لكسب البوز ولكسب تعاطفكم..أنا لست بذلك الغباء”.

وأضافت سعيدة شرف: “فاللعب مع القانون خطر ولن أضع مساري الفني على محمل من الجمر لكي أرضي حضرتك يا صاحب أو صاحبة الحساب الخبيث.. فالقانون بيننا والقضاء بيننا والحقيقة سوف تظهر من المفبرك وسيظهر من الانفصالي وسيظهر من النصاب وسيظهر من المبتز وسيظهر من الكاذب&.

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وردت سعيدة شرف، في نفس المنشور، على موضوع التشكيك في أصولها الصحراوية، كونها ولدت في قلعة سراغنة، إذ دونت: “أما بخصوص ما تدعيه، فليس من ولد في مكان نسب إليه مع أنني أفتخر أنني أنتمي لرقعة جغرافية من طنجة إلى الكويرة.. فإسأل عن قبيلة يكوت وعن قبيلة فخدة السياخ واسأل عن جدهم سيدي رحال الله يرفدك باسو فعاد النهار المدفون في قلعة السراغنة، لذلك راجع التاريخ وراجع أصلا واش عندك تاريخ وادرس جيدا بعد ذلك تعالا تكلم معي ولاتنسى إننا تحت شعار الله الوطن الملك احترامي لكل المغاربة”،

ويأتي رد سعيدة شرف بعدما أظهرت في لقاءات صحفية صورا لمحادثات قالت إنها لحساب “حمزة مون بيبي” المثير للجدل، وتحمل إساءة لها، في حين رد نفس الحساب بأنها استخدمت برنامجا لتزوير المحادثات من أجل توريطه.

وادعت سعيدة شرف في تصريحاتها الأخيرة أن وراء حساب حمزة مون بيبي عدد كبير من الأشخاص منهم مشاهير، متهمة إياهم باستغلال الحساب كوسيلة لتشويه شخصيات بارزة.