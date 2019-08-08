طقس الخميس.. ارتفاع مستمر لدرجة الحرارة مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن يظل الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد والمنطقة الشرقية و الريف والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل كثل ضبابية وسحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن ظهور سحب أخرى منخفضة وكثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من إيفني إلى طرفاية وذلك عند الليل والصباح. وستظهر سحب غير مستقرة حيث ستكون محملة بزخات مطرية أحيانا رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسهول الغربية والجنوب الشرقي والسايس والهضاب العليا الشرقية.

وستصعد سحب مدارية نحو جنوب البلاد حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة. وستهب زوابع رملية محلية بجنوب المنطقة الشرقية فضلا عن هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و 23 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 27 درجة بالواجهة المتوسطية، و السايس والمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 31 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، ما بين 32 و 38 درجة بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و 44 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف والسايس، والسهول الداخلية، وسوس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون مابين 42 و الطقسنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ومؤقتا قليل الهيجان إلى هائج عند الصباح الباكر ما بين العيون والكويرة.