نيتو: أصلي من أجل بقاء كوتينيو مع برشلونة

2019-08-08 | 11:29
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اعترف نيتو حارس مرمى نادي برشلونة الجديد، برغبته ببقاء مواطنه البرازيلي فيليب كوتينيو داخل "كامب نو" في الموسم المقبل.
وعلق نيتو في البداية على مشاركته في المباراة أمام وصيف الكالتشيو بالموسم الماضي، وقال: "لقد تأقلمت بشكل جيد مع الفريق، وقدمت أداء مميزاً خاصة وأن اللعب بجوار هؤلاء اللاعبين سهل كثيراً من مهمتي في بداية مشواري مع برشلونة".
وانتقل للحديث عن مستقبل كوتينيو وإمكانية رحيله وعودته للدوري الإنجليزي الممتاز: "هذا ليس من اختصاصي في النادي لأتحدث عنه، لكن على الجانب الشخصي، أود أن أقول أنني أصلي حتى يبقى فيليب مع الفريق".
وتابع: "كوتينيو صديقي، ويمتلك شخصية رائعة وأتمنى أن أكون معه لفترة طويلة في برشلونة، ولكن في النهاية رأيي لن يغير أي شيء".
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