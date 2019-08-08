توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: التنسيق وتقليل الروتين

اصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، اليوم الخميس، توصياتها، مشددة على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد ومعالجة الروتين، داعية الى غلق المواقع "اللا خلاقية"واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزرات لتقليل "الروتين". يتبع..

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