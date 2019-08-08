ما صحة الأخبار المتداولة بشأن انسحاب تامر حسني من 'ذا فويس كيدز'؟

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، يوم الأربعاء، عدم مشاركته في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز". وأكد حسني الأخبار المتداولة حول انسحابه من لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "the voice kids"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وقال الفنان المصري: "لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز.. أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة". Advertisements وتابع: "هتوحشوني جدًااااااااا.. ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب.. شكرًا". يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تشارك في لجنة تحكيم البرنامج بالموسم الجديد، بعد مشاركتها في الموسمين السابقين منه، وتم طرح اسم الفنان المصري محمد حماقي ليكون ضمن لجنة التحكيم بديلًا عن تامر حسني.

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