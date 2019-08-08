2019-08-08 | 11:09
278 مشاهدة
أكد النجم الدولي السابق ورئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، حسين سعيد، أن العراق برهن للجميع بأنه قادر على استضافة الفرق في تصفيات كأس العالم 2022.
وقال سعيد في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، إن "عراقيتي دفعتني للقبول بمهمة الإشراف على بطولة غرب آسيا وعملت جاهداً لكي أبرهن للجميع أن العراق قادر على استضافة الفرق في تصفيات كأس العالم".
ومضى إلى القول: "لن أتردد في تقديم أي خدمة لبلدي العراق بعيدا عن المناصب".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين سعيد: العراق برهن للجميع بأنه قادر على استضافة تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.