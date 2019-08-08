كيف علّقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بعد دعوات لالغاء حفلها في مصر؟

علقت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، حول حفلها الغنائي المرتقب في مصر، بعد دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل.
وعبرّت لوبيز في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة "فوغ" العربية، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها، لافتة إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة، "سأراكم قريبا".
ولفتت لوبيز إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة "ابني متحمس جداً لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".
وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt قد طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في البلاد، متهمة إياها بـ"التورط في تبيض وجه الاحتلال".
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