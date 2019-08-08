تحديد الـ30 من آب موعداً لطرح الثقة بالهيئة الإدارية لاتحاد الفروسية

رياضة 2019-08-08 | 10:57 300 مشاهدة أعلن عضو الهيئة العامة لاتحاد الفروسية، ممثل نادي شهربان، محمد علوان الفكيكي، عن تحديد الـ30 من شهر آب الحالي، موعداً لطرح الثقة بالهيئة الإدارية اتحاد الفروسية المركزي. وقال الفكيكي في حديث لـ الخليج 365، إن "الهيئة العامة لاتحاد اللعبة، قررت طرح الثقة بأعضاء الاتحاد الحالي بعد أن اتفق 12 عضواً من الهيئة والبالغ عددهم 14 عضواً، لطرح الثقة بالهيئة الادارية الحالية للاتحاد في الـ30 من آب الحالي".



وأضاف الفكيكي، أن "التجاوز الإداري والمالي وسوء إدارة الاتحاد، دفع أعضاء الهيئة العامة الى التحرك من أجل طرح الثقة بالإدارة بغية الحفاظ على إرث وتاريخ لعبة الآباء والأجداد".

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