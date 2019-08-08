النجف تعلن القبض على سجين هارب وعصابة سطو مسلح

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الخميس، عن القاء القبض على سجين هارب وعصابة سطو مسلح سرقت ٣٣٠ مليون دينار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن خلية الصقور الاستخبارية في النجف تمكنت من القاء القبض على متهم هارب من سجن بادوش قام برتكاب جرائم سطو مسلح وقتل في المحافظة بعد هروبه من السجن والقبض على شقيقه في محافظة الكوت المحكوم ٢٠ سنة غيابيا ومتهم بجرائم قتل وسطو مسلح" .
وفي عمليه ثانيه نفذتها الصقور، بينت المديرية، أن الخلية تمكنت من القاء القبض على عناصر لعصابة سطو مسلح ارتكبوا جرائم السطو على احدى الصيرفات في محافظة المثنى وسرقة مبلغ اكثر من ٣٠٠ مليون دينار والسطو المسلح على احد الدور في قضاء المناذرة وسرقة مبلغ ٣٠ مليون دينار وتم الحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
وفي عمليه ثانيه نفذتها الصقور، بينت المديرية، أن الخلية تمكنت من القاء القبض على عناصر لعصابة سطو مسلح ارتكبوا جرائم السطو على احدى الصيرفات في محافظة المثنى وسرقة مبلغ اكثر من ٣٠٠ مليون دينار والسطو المسلح على احد الدور في قضاء المناذرة وسرقة مبلغ ٣٠ مليون دينار وتم الحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
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