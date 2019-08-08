ضمت شركة فيكتوريا سيكريت للأزياء، عارضة متحولة جنسيا للمرة الأولى في تاريخ الشركة الرائدة. وكان وكيل العارضة البرازيلية فالنتينا سامبايو قد أعلن الإثنين أن العارضة تم التعاقد معها للترويج لخط ملابس VS Pink الرياضي التابع لفيكتوريا سيكريت. وقال إريو زانون وكيل العارضة المتحولة جنسيا إنه يؤمن بأنها فرصة عظيمة لكسر الحواجز في عالم الأزياء، و"للمساهمة بشكل أكبر في تمثيل الجميع". Advertisements وكتبت سامبايو عبر إنستغرام تقول "لا تتوقفوا أبدا عن الحلم". وكان رئيس التسويق بفكتوريا سيكريت، إد رازق، قد اعتذر العام الماضي، بعدما عبر عن عدم اهتمام الشركة بضم عارضات أزياء متحولات جنسيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من رجل الى عارضة أزياء لأشهر ماركة ملابس داخلية نسائية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.