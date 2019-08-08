سودانيون يشكرون إثيوبيا على دورها في نجاح "وثيقة الخرطوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر عدد من السودانيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن تقديرهم وعرفانهم بالدور الذي لعبته إثيوبيا في الوساطة التي أسفرت عن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على المرحلة الانتقالية في السودان.

وأعرب عدد من المعارضة السودانية عن امتنانهم للجهود التي بذلها الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، ودور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واهتمامه بالقضية السودانية.