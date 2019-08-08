اختطاف السفن.. قرصنة إيرانية في مياه الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال شهر واحد قامت طهران باحتجاز 4 سفن نفطية، إيران تحولت من دولة إلى مجموعة من القراصنة وقطاع الطرق. يوم 14 يوليو 2019 تم احتجاز ناقلة النفط "رياح" التي ترفع علم بنما وعلى متنها أفراد يحملون الجنسية الهندية. يوم 18 يوليو 2019 إيران تحتجز ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، وفي 20 يوليو 2019 إيران تجبر ناقلة النفط الجزائرية "مصدر" على دخول مياهها الإقليمية لتفتيشها. أما يوم 4 أغسطس 2019 إيران تحتجز السفينة "هيتا" العراقية في مياه الخليج العربي وعلى متنها 7 بحارة.

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