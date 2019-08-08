ضغوط برلمانية في كينيا لنشر قوات على الحدود مع الصومال

كشفت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية، الخميس، عن مساعٍ برلمانية للموافقة على مشروع قرار لنشر قوات عسكرية على الحدود البحرية المتنازع عليها مع الصومال.

وقالت الصحيفة إن "زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني آدم دعالي، بالإضافة إلى رئيس كتلة الأقلية جون إبادي قدما اقتراحا يهدف إلى إجبار الحكومة على استكشاف آليات قانونية ودستورية أخرى لحماية أراضي البلاد.

وأوضحت أن الآليات الدستورية المقترحة ستشمل نشر قوات الدفاع على الحدود للحفاظ على سلامة البلاد على النحو المنصوص عليه في المادة 241 (3) من الدستور".

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ويأتي هذا التطور عقب رفع الصومال دعوى قضائية ضد كينيا أمام محكمة العدل الدولية، يطالب فيها بإعادة ترسيم الحدود البحرية.

وقال مراقبون كينيون إن نيروبي تتخوف من أنه في حال موافقة المحكمة على طلب الصومال، ستفقد كينيا ما يصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع من البحر يعتقد أنها تحتوي على كميات هائلة من النفط.

في سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إن "حركة الشباب الإرهابية هاجمت بلدة كينية حدودية في وقت مبكر، الخميس، وقامت بمهاجمة برج الاتصالات لقطع الخدمات في المنطقة القريبة من الحدود الصومالية الكينية".

بدوره، أكد المفوض الإقليمي لمنطقة شمال شرق كينيا محمد بيرك، في تصريحات صحفية، أن "المسلحين الإرهابيين هاجموا بلدة هولوغو ودمروا برج الاتصالات التابع لشركة تشغيل الهاتف المحمول (سفاريكوم)".

وأضاف أن "حكومته ستواصل جهودها في تخليص المنطقة من هجمات حركة الشباب، وستقضي على أي محاولات لتوغلها داخل الأراضي الكينية".