الان تتابع طائرات النظام السوري تقصف مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إدلب - الخليج 365:
نفذت طائرات النظام السوري الليلة الماضية وفجر اليوم 17 غارة جوية استهدفت بها عدة مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وتلال كبانة بريف اللاذقية، فضلاً عن ريف حلب الجنوبي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري استهدفت ، بنحو 26 برميلاً متفجراً، بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ومحور كبانة بجبل الأكراد ، ذلك مع تواصل اشتباكات بمواقع بريف حماة الشمالي بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، من جهة، وقوات المعارضة ، من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات النظام السوري تقصف مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.