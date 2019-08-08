شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: حريصون على إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع «مجلس التعاون» في أقرب فرصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق والوفد المرافق له، أمس (الأربعاء) في مقر وزارة الخارجية الصينية في العاصمة بكين، مساعد وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية شاودونغ تشن.

Advertisements

استعرض الجانبان سير خطط العمل التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية الصين، في جميع المجالات السياسية والثقافية والسياحة والتعليم وغيرها، التي تشهد نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، على أمل أن يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن الموضوعات محل الخلاف في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وأثنى مساعد وزير الخارجية الصيني على الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد حرص الصين على تعميق الشراكة الإستراتيجية مع مجلس التعاون وحرص الوزارة والقيادة الصينية على إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع المجلس في أقرب فرصة.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات حرص مجلس التعاون على دعم وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، كما أبدى تطلعه للتعاون مع وزارة الخارجية الصينية في دعم مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة، بهدف إبرام الاتفاق في المستقبل القريب.