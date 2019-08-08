باسيل: الشباب يريدون الديمقراطية وانتخاب حكامهم ومحاسبتهم

اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى ان شبابنا لا يريدون العيش في كنف العائلات الاقطاعية او العسكرية، وكل هذه الحالات والانظمة تحد من حريتهم، والشباب يريدون الديمقراطية وانتخاب حكامهم ومحاسبتهم، وهم يريدون دولة القانون واشراك الاقليات في الحكم، ومؤسسات دستورية تعمل بإنتظام وقضاء مستقل وطبقة سياسية تعمل للمواطنين وكل هذا محمي بمؤسسات امنية تحمي المواطنين والحدود.
وخلال مؤتمر "يوم الشباب العالمي 2019" في الاسكوا، دعا باسيل الى عدم محاولة احد للسيطرة على الشباب او استغلال القيم الاجتماعية والدينية للحد من تطورهم، ويكفي ترويض لثورتهم الاتية لا محال، شبابنا هو مستقبل اوطاننا ولاجلهم تسقط كل الحواجز المصطنعة.
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