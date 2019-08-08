أبو الحسن: قاصرون مدللون يحكمون البلد انها مهزلة ما بعدها مهزلة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الثرثرة والصراخ آفتان يتعاظم مفعولهما بأبشع صورة خصوصاً إذا ما إقترنتا بالتضليل والخداع وما يزيد المشهد سخرية محاولة إقتباس شخصية القائد الواعد. مسرحية غير موفقة إنتهى عرض فصولها بالأمس ، تفرق المشاهدون وبقيت الحقيقة المرّة ، قاصرون مدللون يحكمون البلد ، مهزلة ما بعدها مهزلة".

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