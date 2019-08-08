طوني فرنجية: كل ما اشترينا منتج وطني منكون عم نساهم بالنمو الاقتصادي

اعتبر النائب ​طوني فرنجية​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان " كل ما اشترينا منتج وطني منكون عم نساهم بالنمو الاقتصادي، بتعزيز روح الانتماء ، والأهم من كل ذلك خلق فرص عمل وخصوصا للشباب اللبناني" خاتماً بالقول: "كل الدعم لصناعتنا".

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