القطان: نعول على حكمة بري ودوره في حل الأزمات الداخلية

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ أمين عام ​حركة التوحيد الإسلامي​ ​الشيخ بلال سعيد شعبان​ أن "الشعب ال​لبنان​ي يريد من ​الحكومة​ الكثير الكثير، لأنّ ​الشعب اللبناني​ لم يعد يطيق هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعانيها، لذلك نطالب الحكومة أن تجتمع من أجل معالجة ما أمكن من الأوضاع الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ونحن نعول على حكمة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي نعتبره ضمانة لأستقرار لبنان وبقاء لبنان موحدا، لأن الدور الذي يقوم به بري يصب في خدمة لبنان واللبنانيين، لذلك ندعو كل السياسين في لبنان من اجل التعاون مع بري من اجل الخلاص ومعالجة القضايا التي نعاني منها".

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