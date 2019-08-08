وزارة الصناعة: لائحة الاعفاءات للمواد الاولية الصناعية تصدر خلال يومين

اعلنت ​وزارة الصناعة​ في بيان "أن الوزير ​وائل أبو فاعور​ يتابع قضية التدبير الموقت الذي يعتمده المجلس الأعلى للجمارك باستيفاء رسم الـ 3% على الآلات والمعدات والمواد الاولية الصناعية".

وأوضحت ان "الوزير أبو فاعور أجرى اتصالات مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، وتم التوافق على اصدار لائحة الاعفاءات للآلات والمعدات والمواد الأولية الصناعية خلال اليومين المقبلين. وسوف يعتمدها المجلس الأعلى للجمارك بناء على موافقة استثنائية من رئيس ​مجلس الوزراء​ الذي أبدى اهتماما كبيرا بمعالجة هذا الأمر".

واضافت: "يؤكد الوزير أبو فاعور أنه جرى التفاهم مع الحريري ومع وزير المال على هذه الآلية لتسهيل الأمور على الصناعيين، والمضي في ​سياسة​ دعمهم وتخفيض كلفة الانتاج عليهم، خصوصا أن الاعفاءات على الآلات والمواد الأولية للصناعة كانت سارية منذ وقت طويل، وليست دعما مضافا للصناعيين الذين يستحقون دعما أكبر وحماية أوسع ورعاية أكثر شمولا لزيادة قدراتهم الانتاجية والتصديرية.