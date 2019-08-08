اعتصام أمام وزارة التربية اعتراضا على اصدار نتائج الدورة الثانية واعادة سحبها

تجمع عدد من الاهالي و​الطلاب​ أمام ​وزارة التربية​ اعتراضا على اصدار نتائج ​الدورة​ الثانية واعادة سحبها وبالتالي رسوب بعض التلاميذ. وكانت صفحة "طلاب لبنان" قد اشارت الى ان وزارة التربية أصدرت نتائج الدورة الثانية لشهادة الثانوية العامة ثم عادت وسحبتها، واوضحت انه بعد إصدارها من جديد تغيرت العلامات وعشرات الطلاب رسبوا بعد فرحتهم بالنجاح. وسألت "من المسؤول عن الإنهيارات النفسية التي تحصل الآن؟".

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