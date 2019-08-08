شعبة المعلومات أوقفت مفتعل حريق البسطات في محلة مجرى نهر أبو علي

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "منتصف ليل 14/7/2019 وفي محلة مجرى ​نهر أبو علي​، اندلعت النيران بحوالي /150/ بسطة لبيع الألبسة والاحذية المستعملة، احترقت بالكامل. وقُدّرت الأضرار بعشرات الملايين، وقد بيّن التحقيق أنّ الحريق مفتعل.

على الأثر، ومن خلال المتابعة الحثيثة تمكنت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة ​القبة​، بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩، ويدعى: - ا. م. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بإحراق البسطات بواسطة مادة "​البنزين​"، انتقاماً من أصحابها كونهم قاموا بمساندة أحد الأشخاص الذي تشاجر معه سابقاً على أفضلية المرور في المحلّة. أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.