شعبة المعلومات أوقفت مفتعل حريق البسطات في محلة مجرى نهر أبو علي

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "منتصف ليل 14/7/2019 وفي محلة مجرى نهر أبو علي، اندلعت النيران بحوالي /150/ بسطة لبيع الألبسة والاحذية المستعملة، احترقت بالكامل. وقُدّرت الأضرار بعشرات الملايين، وقد بيّن التحقيق أنّ الحريق مفتعل.
على الأثر، ومن خلال المتابعة الحثيثة تمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في محلة القبة، بتاريخ ٦/٨/٢٠١٩، ويدعى: - ا. م. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بإحراق البسطات بواسطة مادة "البنزين"، انتقاماً من أصحابها كونهم قاموا بمساندة أحد الأشخاص الذي تشاجر معه سابقاً على أفضلية المرور في المحلّة. أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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