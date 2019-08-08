السيد فضل الله : لتحصين الداخل بخطاب الوحدة وخيار المقاومة

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله "الى تحصين الساحة الداخلية بخطاب الوحده والحوار ونبذ ثقافة العلو والتطرف وكل اشكال التعصب الفئوي والمذهبي والاستثمار السياسي للدين". فضل الله وخلال جولته مع امام ​مسجد الحسين​ في حي السلم السيد ​حسن فضل الله​ ووفد مرافق، على قيادات وفعاليات دينية في ​مدينة صيدا​ لدعوتها لحضور الاحتفال التكريمي لآية الله السيد محمد ​علي فضل الله​ في 25 من شهرا آب الحالي في مدينة ​بنت جبيل​". زار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء ​المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ الذي دعا "لتأكيد الفكر التنويري الذي ارساه المرجع فضل الله والتمسك بخيار المقاومة والوحدة لمواجهة أخطار الصفقات المشبوهة التي تعمل على اغراق الجميع في مستنقعات الخلافات والصراعات العبثية". واشاد السيد فضل الله "بالدور التوحيدي للشيخ حمود والذي يؤكد المعنى الحضاري المنفتح للاسلام المترفع عن عصبيات المذاهب وانتماءات المصالح".

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