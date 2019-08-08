خارجية سوريا ترفض اتفاق الاحتلالين الأميركي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة

أعربت الخارجية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه "الاحتلالان" الأميركي والتركي حول إنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة" والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق ​الأمم المتحدة​.

وأضاف المصدر إن هذا الاتفاق قد عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأميركية التركية في العدوان على ​سوريا​ والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي.

وتابع المصدر إن "بعض الأطراف السورية من المواطنين ​الأكراد​ التي فقدت البصر والبصيرة وارتضت لنفسها أن تكون الأداة والذريعة لهذا المشروع العدواني الأميركي التركي تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ وأنه آن الأوان كي تراجع حساباتها وتعود إلى الحاضنة الوطنية وتقف صفا واحدا مع كل السوريين والجيش العربي السوري في الدفاع عن سيادة ​الجمهورية العربية السورية​ وسلامة ووحدة أراضيها وشعبها".

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وأكد المصدر أن ​الشعب السوري​ وجيشه الباسل الذي فدى بالدم الطاهر لزهرة شبابه دفاعا عن سورية ضد مجموعات ​الإرهاب​ التكفيري وداعميه أكثر تصميما وإصرارا على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة ترابه الوطني.

وذكر المصدر أن سوريا تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سوريا إلى ​ليبيا​ مرورا ب​السودان​ والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة.

وناشدت سوريا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة العدوان الأميركي التركي السافر الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويطيح بكل الجهود لإيجاد مخرج للأزمة في سوريا.