"دفاع وخارجية النواب" تلتقي المنسق الأمريكى لمواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبلت لجنتا الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، بمقر مجلس النواب، السفير ناثان سيلز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب؛ لتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.

وحسب بيان، الخميس، أكد كريم درويش، رئيس خارجية النواب للمبعوث الأمريكي، أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات أبعاد متعددة، بالإضافة للبعد العسكري والأمني الذي حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب من خلال ما تنفذه المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابي استنادا لموروث حضاري وديني مصري راسخ يستند للوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو.

وأضاف: "كما استندت الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب بالعمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لملايين الاشقاء من اللاجئين الذين تعاملهم مصر معاملة المصريين، بالإضافة للمواجهة القانونية والتشريعية لتلك الظاهرة.