صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.6% إلى مستوى 13966 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%. وكانت البورصة أغلقت تعاملات أمس على ارتفاع مؤشراتها، وصعود المؤشر الرئيسي بنسبة 1.6% مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.

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