التنمية المحلية تستقبل وفدا من 16 دولة أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت وزارة التنمية المحلية، وفدًا من 16 دولة بأفريقيا وآسيا يتلقون برنامجًا تدريبيًا في مجال التنمية الريفية بالمركز الزراعي المصري الدولي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحسب بيان، اليوم الخميس، شهد اللقاء استعراض جهود الوزارة في برامج التنمية البشرية بالريف المصري ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة في القرى وأيضًا برامج التنمية الاقتصادية من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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وعرض اللقاء جهود الارتقاء بمستوى الخدمات العامة والاجتماعية بالريف المصرى وتحسين مستوى الدخل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و خدمات الكهرباء و جودة التعليم الأساسي ورفع كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة وتدعيم شبكات الطرق والإرتقاء بخدمات الشباب والرياضة وتوفير خدمات الحماية المدنية ومحو الأمية للفئات العمرية.

كما تناول اللقاء استعراض دور الوزارة في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والمرأة في المراكز والمدن والقرى من خلال المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية ( مشروعك ) وصندوق التنمية المحلية ومبادرة" شغلك في قريتك" في ضوء توجيهات وزير التنمية المحلية بأهمية التوسع في المشروعات الصغيرة التي تخدم القطاع الريفي في المحافظات بما يعمل على الحد من الهجرة من الريف الى المدينة وتوفير فرص عمل مع توجيه اهتمام خاص لدعم المرأة في الريف بإعتبارها شريكاً اساسياً في تنمية الأسرة والمجتمع .

وأوضحت الوزارة أن المشروع القومي للتنمية المحلية و المجتمعية والبشرية "مشروعك" نفذ خلال العام المالي الماضي أكثر من 24 ألف مشروع بقروض تجاوزت 4 مليارات جنيه، كما نفذ صندوق التنمية المحلية 3600 مشروعاً بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 66% من اجمالى المشروعات مؤكدة اهتمام الوزارة بتدريب الكوادر البشرية العاملة في هذه المشروعات لتحويلها من مشروعات صغيرة الى مشروعات متوسطة وكبيرة .