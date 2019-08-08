وزيرا الإسكان والآثار يوقعان بروتوكول لخدمات السائحين بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وقع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير الآثار، بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين والسائحين بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح وزير الاسكان، في بيان، اليوم الخميس، أن توقيع البروتوكول في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الإسكان والآثار، للحفاظ على التراث الأثري المصري، والعمل على جذب السائحين، وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للزائرين، ما يشجع الزائرين على قضاء وقت أطول فى زيارة تلك المنطقة الأثرية.

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وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى بموجب هذا البروتوكول، مصاريف التمويل والاعتمادات المالية لأعمال التصميم والتنفيذ، وكل ما يلزم لإنهاء مشروع تطوير منطقة سقارة، شاملة إعداد الرسومات التنفيذية، ومستندات الطرح، ومراجعة مواقع الخدمات المقترحة، والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.

وأوضح وزير الآثار، أن وزارته تتولى بموجب هذا البروتوكول، الحصول على الموافقات اللازمة بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية المختصة وقطاع المشروعات.

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