تخصيص 35 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة شمال سيناء عن تخصيص 35 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك علي مستوى المحافظة.

صرح بذلك الشيخ محمد سعد العش وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، مؤكدًا على تحديد أماكن الساحات بواقع 12 ساحة في مركز العريش و7 ساحات بمركز بئر العبد و10 ساحات في "رمانة" و3 ساحات بمركز الشيخ زويد و3 ساحات بمركز نخل وساحتين بمركز الحسنة بوسط سيناء وساحة للصلاة بقرية القسيمة.

وأشار "العش" إلى تخصيص وفتح 880 مسجدًا احتياطيًا لأداء صلاة العيد في وجود إمام المسجد، لافتًا إلى تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي في كل ساحة.