ليبيا / بعثة الأمم المتحدة تجدّد قلقها حول إستمرار الإختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعيّة في مجلس...

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ القلق إزاء إستمرار الإختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب، سهام سرقيوة التي أختطفت بصورة وحشية من منزلها في بنغازي في 17 جويلية على يد وحدة من المسلحين الذين أصابوا أحد أقربائها وزوجها أثناء عملية الاختطاف.

وقالت في بيان اليوم، الأربعاء 7 جويلية 2019، إن الإعلان الذي صدر مؤخرا عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن "مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي وإختطفوا السيدة سرقيوة" لا يحمل أية تطمينات حول سلامة سرقيوة ومكان تواجدها.

وتكرر البعثة دعوتها للسلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل في الإعتداء على مسكن السيدة سرقيوة وإختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.