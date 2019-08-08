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أكثر من مليونَيْ مسلمٍ يستعدّون لأداء مناسك الحج

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وكالات - يبدأ نحو 2,5 مليون مسلم يوم الجمعة 9 جويلية 2019 أداء مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة ، قادمين من مختلف بقاع الأرض، وسط تصاعد للتوترات في منطقة الخليج.

 

وبدأ الحجاج المسلمون بالتدفق من كل أنحاء العالم للقدوم إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

 

وبحلول ظهر أمس، الثلاثاء 6 أوت 2019، وصل أكثر من 1,8 مليون حاج أجنبي بحسب السلطات لأداء المناسك.

 

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وقالت الصحافة السعودية أن العدد الكامل للحجاج الذين من المتوقع أن يشاركوا السنة مع الحجاج المقيمين في المملكة قد يتجاوز 2,5 مليون.

 

ولا يسمح بدخول غير المسلمين إلى المدينة المقدسة التي تضم المسجد الحرام وفيه الكعبة.

 

 

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