16 قتيلاً وآلاف المشردين جراء الفيضانات في الهند

قتل 16 شخصاً، على الأقل، في ولاية مهاراشترا الهندية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات خمس مناطق مما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أماناً.

وفاضت الأنهار في المنطقة مع إطلاق السلطات المياه من السدود التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق هطول ما يصل إلى 670 مليمتراً من الأمطار خلال أسبوع.

وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني "الخزانات في هذه المناطق ممتلئة. إذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى إطلاق المياه إلى الأنهار".

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الثلاثة القادمة مما دفع السلطات لإرسال المزيد من فرق الإنقاذ جواً.

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وأضاف ماهيسكار أن آلاف الشاحنات تعثرت على أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية مومباي بمدينة بنجالورو، مركز المعلومات والتكنولوجيا، بسبب المياه التي تغمر الطريق في بعض الأماكن.

وقال مسؤول حكومي إنه المدارس والجامعات أغلقت في المناطق المنكوبة منذ يوم الاثنين وليس من المرجح أن تفتح هذا الأسبوع.

وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا في نزوح جماعي ووفيات سنوياً حيث تتعرض المنطقة لأمطار موسمية خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر من كل عام.